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لبنان

مُجدداً.. "الرياضي بيروت" يفوز على "الزمالك" في كرة السلة

Lebanon 24
04-09-2024 | 16:23
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فاز النادي الرياضي بيروت، بطل لبنان ودوري أبطال غرب آسيا في كرة السلة، على نادي الزمالك المصري خلال مبارة جمعتهما، اليوم الأربعاء، في العاصمة القطرية الدوحة.
 
وتمكن "الرياضي" من إحراز 80 نقطة مقابل 67 خلال المباراة، علماً أن الفريق اللبناني فاز مساء الإثنين على نظيره المصري أيضاً بنتيجة 84-73.
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لبنان

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