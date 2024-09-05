تيمور "غير موافق"

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في ظل التقارب الكبير في مواقف رئيس الحزب "التقدمي الاشتراكي" السابق وليد جنبلاط مع "حزب الله" طرحت اسئلة عن مدى تقبل الشارع الدرزي لمثل هده الخطوة وإمكان تطورها الى تحالف أعمق.وتقول مصادر مطلعة إن الاعتراض الفعلي على هذه الخطوة ليس في الشارع الدرزي او لدى بعض جمهور الحزب الإشتراكي ، بل مع رئيس الحزب "التقدمي الإشتراكي" تيمور جنبلاط الذي يتحفظ على اي تقاطع او تحالف مع حارة حريك.لكن المصادر تؤكد أن تيمور جنبلاط لن يقف في وجه توجه جنبلاط الاب وليس في وارد القيام بأي خطوة علنية مضادة، مصرا على ابقاء الملف برمته داخل البيت الجنبلاطي".