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لبنان

"إحتفالات عونية": إنتصرنا

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
05-09-2024 | 01:45
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من الواضح ان "التيار الوطني الحر" بدأ يحتفل بتوقيف حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، ويعمل على اظهار هذا التوقيف بمثابة انتصار له.
وبحسب متابعين، فإن الناشطين العونيين على مواقع التواصل الاجتماعي يتلقون تعليمات حزبية بضرورة الاستفادة من توقيف سلامة اعلامياً واظهار "التيار" بأنه بدأ ينتصر على الفساد والفاسدين.
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لكن المصادر أوضحت "أن التجاوب العوني مع هذه الاحتفالية المفتعلة كان بارداً، اذ ان الهجمة العونية على نواب "التيار" المفصولين والمستقيلين كانت اكبر من التفاعل مع توقيف سلامة".

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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