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لبنان

بالأرقام.. كم بلغ عدد الصواريخ التي أطلقت من لبنان باتجاه شمال إسرائيل خلال 8 أشهر؟

Lebanon 24
05-09-2024 | 01:37
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كشفت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم الخميس، عن إجمالي عدد الصواريخ التي أطلقت من لبنان باتجاه شمال إسرائيل منذ شهر شباط وحتى نهاية آب.

وبلغ إجمالي عدد الصواريخ التي أطلقت باتجاه إسرائيل خلال الفترة ذاتها 6611 صاروخا، حيث كان العدد الأقل من الصواريخ في شهر كانون الثاني الماضي، إذا تم إطلاق 334 صاروخا، مقارنة بأكثر من 1300 صاروخ في آب الماضي، وفقا لإذاعة الجيش الإسرائيلي.
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وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن "1307 صواريخ أطلقت من لبنان تجاه إسرائيل خلال شهر آب بمعدل 40 صاروخا يوميا"، في أعلى معدل لإطلاق الصواريخ منذ بداية الحرب.

 ووفقا لإحصائيات إطلاق الصواريخ من لبنان تجاه إسرائيل منذ بداية العام، فقد جاء التوزيع على النحو التالي:

آب: 1307 صواريخ
تموز: 1091 صاروخا
حزيران: 855 صاروخا
أيار: 1000 صاروخ
نيسان: 744 صاروخا
آذار: 746 صاروخا
شباط: 534 صاروخا
كانون الثاني: 334 صاروخا
 

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