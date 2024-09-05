بالأرقام.. كم بلغ عدد الصواريخ التي أطلقت من لبنان باتجاه شمال إسرائيل خلال 8 أشهر؟

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كشفت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم الخميس، عن إجمالي عدد الصواريخ التي أطلقت من لبنان باتجاه شمال إسرائيل منذ شهر شباط وحتى نهاية آب.وبلغ إجمالي عدد الصواريخ التي أطلقت باتجاه إسرائيل خلال الفترة ذاتها 6611 صاروخا، حيث كان العدد الأقل من الصواريخ في شهر كانون الثاني الماضي، إذا تم إطلاق 334 صاروخا، مقارنة بأكثر من 1300 صاروخ في آب الماضي، وفقا لإذاعة الجيش الإسرائيلي.وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن "1307 صواريخ أطلقت من لبنان تجاه إسرائيل خلال شهر آب بمعدل 40 صاروخا يوميا"، في أعلى معدل لإطلاق الصواريخ منذ بداية الحرب.ووفقا لإحصائيات إطلاق الصواريخ من لبنان تجاه إسرائيل منذ بداية العام، فقد جاء التوزيع على النحو التالي:آب: 1307 صواريختموز: 1091 صاروخاحزيران: 855 صاروخاأيار: 1000 صاروخنيسان: 744 صاروخاآذار: 746 صاروخاشباط: 534 صاروخاكانون الثاني: 334 صاروخا