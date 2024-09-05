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لبنان

غادة عون: إما أن تستمر التحقيقات وإما نكون أمام صفقة بالتراضي بتوقيف سلامة

Lebanon 24
05-09-2024 | 02:02
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كتبت المدعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون على منصة " إكس": "فلتطلق كل المسارات وتطلق يد القاضية التي معها بدأت مسيرة مكافحة الفساد في الدولة، وإلا هذا  توقيف بالتراضي ولمقتضيات الرحلة الانكليزية، نقلا عن أحد القضاة  الشجعان على غروب "واتس اب" خاص بالقضاة، وعلى أمل أن يكون ذلك هو صوت الضمير الصارخ للقضاة الاوادم. نعم إما أن تستمر المسيرة والتحقيقات ويتم الرجوع عن تعميم مدعي عام التمييز بمنع الضابطة العدلية من مخابرتي أو بصدور قرار بإبطال هذا التعميم الجائر، وإما نكون امام صفقة بالتراضي بتوقيف سلامة من جهة ولفلفة لصالح من تدخل معه وحماه وغطاه من نافعين ومصرفيين كبار الخ... من جهة اخرى".
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