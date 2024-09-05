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لبنان

وليد توفي... سائق "بيك اب" دهس شخصين وفر

Lebanon 24
05-09-2024 | 02:15
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن وفاة وليد عكاري وإصابة ابن شقيقه يحيى عكاري بكسور وجروح في مختلف أنحاء جسده بعدما صدمهما "بيك آب" أثناء عبورهما طريق عام وادي الجاموس في عكار. 
 
ولم تُعرف هوية سائق البيك آب والعمل جار على توقيفه. 
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عكار

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