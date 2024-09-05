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لبنان
على جزيرة قبالة طرابلس.. هذا ما عثر عليه أحد الصيادين
Lebanon 24
05-09-2024
|
02:43
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افادت مندوبة "لبنان 24" أن أحد الصيادين عثر على مسيّرة في جزيرة سنني في بحر الميناء - طرابلس.
وحضر الجيش والقوات البحرية للكشف عليها ومعرفة مصدرها.
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