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لبنان

على جزيرة قبالة طرابلس.. هذا ما عثر عليه أحد الصيادين

Lebanon 24
05-09-2024 | 02:43
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افادت مندوبة "لبنان 24" أن أحد الصيادين عثر على مسيّرة في جزيرة سنني في بحر الميناء - طرابلس.
 
وحضر الجيش والقوات البحرية للكشف عليها ومعرفة مصدرها.
 
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