سلام يلقي كلمة لبنان في جامعة الدول العربية في القاهرة

يلقي وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام كلمة لبنان خلال الاجتماع الوزاري للمجلس الإقتصادي والإجتماعي، في جامعة الدول العربية في القاهرة، حيث سيناقش مع نظرائه الوزراء العرب "سبل تعزيز التعاون الاقتصادي وتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين لبنان و الدول العربية".

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