Advertisement

لبنان

سلام يلقي كلمة لبنان في جامعة الدول العربية في القاهرة

Lebanon 24
05-09-2024 | 02:52
A-
A+
Doc-P-1243028-638611268134087247.png
Doc-P-1243028-638611268134087247.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
يلقي وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام كلمة لبنان خلال الاجتماع الوزاري للمجلس الإقتصادي والإجتماعي، في جامعة الدول العربية في القاهرة، حيث سيناقش مع نظرائه الوزراء العرب "سبل تعزيز التعاون الاقتصادي وتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين لبنان و الدول العربية". 
Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:07 | 2024-09-05
05:00 | 2024-09-05
04:58 | 2024-09-05
04:50 | 2024-09-05
04:41 | 2024-09-05
04:37 | 2024-09-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24