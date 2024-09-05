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لبنان

الحاج حسن في ايطاليا تلبيةً لدعوة معهد الدراسات الزراعية

Lebanon 24
05-09-2024 | 03:07
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وصل وزير الزراعة عباس الحاج حسن إلى إيطاليا على رأس وفد مؤلف من الوزيرة السابقة وفاء الضيقة حمزة، الدكتور سالم درويش والمهندس حسين السقا، تلبيةً لدعوة  معهد الدراسات المتوسطية الزراعية في باري-إيطاليا.
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استهل زيارته بلقاء مدير المعهد الدكتور ماوريسيو رايللي ونائبه الدكتور بياجيو ترليتزي، الدكتورة روزانا كالياريلو، الدكتورة رولا خضرا والدكتور مارون المجبر وقد تناول الاجتماع، بحسب بيان، "العلاقات التاريخية بين المعهد ولبنان، بالاضافة الى المشاريع المشتركة بين الطرفين".
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