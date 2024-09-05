سماع دوي قوي في باب الرمل.. ماذا ألقى مجهولون على سيارة؟

أفادت مندوبة "لبنان 24" أن مجهولين ألقوا قنبلة صوتية على سيارة مركونة في محلة قبر الزيني - باب الرمل في طرابلس، وفروا بعدها إلى جهة مجهولة.

وتجدر الإشارة إلى أن دوي القنبلة سُمع في ارجاء المنطقة.