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لبنان

سماع دوي قوي في باب الرمل.. ماذا ألقى مجهولون على سيارة؟

Lebanon 24
05-09-2024 | 03:39
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أفادت مندوبة "لبنان 24" أن مجهولين ألقوا قنبلة صوتية على سيارة مركونة في محلة قبر الزيني - باب الرمل في طرابلس، وفروا بعدها إلى جهة مجهولة. 
 
وتجدر الإشارة إلى أن دوي القنبلة سُمع في ارجاء المنطقة.
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