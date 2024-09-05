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لبنان

الطيران الحربي المعادي خرق جدار الصوت فوق هذه المناطق جنوبًا

Lebanon 24
05-09-2024 | 04:29
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خرق الطيران الحربي المعادي جدار الصوت، اليوم الخميس، فوق منطقة جزين على دفعتين وعلى علو منخفض، بحسب ما أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام".
كما خرق جدار الصوت فوق أجواء مدينة صيدا ومنطقتها، وفوق قرى وبلدات قضاء مرجعيون.
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