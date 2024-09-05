الأبيض من الضنية: سنزيد أسقف المستشفيات الحكومية لدعم نفقاتها

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وقال الابيض بعد جولة تفقدية على اقسام المستشفى: "ان افتتاح اقسام جديدة في المستشفى التي كان اخرها افتتاح قسم لمعالجة الاطفال الخدج هو امر حيوي وضروري، لانه يقرب المسافات ويوفر الوقت ويسهل على المواطنين والمرضى الوصول اليه، وقريبا ان شاء الله سيتم افتتاح قسم لمعالجة امراض السرطان في اطار التوسعة التي يشهدها هذا المستشفى وبقية المستشفيات الحكومية". استكمل وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الاعمال فراس الابيض جولته في قضاء المنية الضنية وانتقل في محطته الثانية إلى مستشفى سير الضنية الحكومي، بحضور النائبين جهاد الصمد وعبد العزيز الصمد، رئيس مصلحة الصحة في الشمال سعد الله صابونة، مدير مستشفى سير الضنية الحكومي بشار جمال، رئيس مجلس الادارة عمر فتفت، مدير مستشفى طرابلس الحكومي ناصر عدرة، واعضاء مجلس الادارة والطاقم الطبي والاداري.وقال الابيض بعد جولة تفقدية على اقسام المستشفى: "ان افتتاح اقسام جديدة في المستشفى التي كان اخرها افتتاح قسم لمعالجة الاطفال الخدج هو امر حيوي وضروري، لانه يقرب المسافات ويوفر الوقت ويسهل على المواطنين والمرضى الوصول اليه، وقريبا ان شاء الله سيتم افتتاح قسم لمعالجة امراض السرطان في اطار التوسعة التي يشهدها هذا المستشفى وبقية المستشفيات الحكومية".



واضاف: "اشكر بالمناسبة مجلس ادارة المستشفى والمدير والاطباء والعاملين فيه الذين مرت عليهم ظروف صعبة نتيجة التأخر في تأمين المستحقات المالية لهم، لكنهم صمدوا والوضع اليوم آخذ في التحسن ونحن نبذل جهدنا لنقوم بواجباتنا نحوهم".



وتابع:"تحن كوزارة صحة عملنا ونعمل على دعم هذا المستشفى وبقية المستشفيات الحكومية وهناك قريبا زيادة كبيرة على اسقف النفقات لهذه المستشفيات وهي زيادة تهدف الى تغطية النفقات فيها".

وقال:" لقد عدنا لندفع تعرفات مالية للاطباء والعاملين في المستشفيات الحكومية توازي تقريبا ما كانت عليه قبل الازمة، ونبشر هنا اهلنا ومجتمعنا بالمستشفيات الحكومية التي تقدم خدمات طبية جيدة".

واضاف: "هذا الموضوع ما كان ليحصل في مستشفى سير الضنية الحكومي لولا مساعدة النائبين جهاد الصمد وعبد العزيز الصمد ونحن يدنا ممدودة للجميع".



وتابع: "بالنسبة لمراكز الرعاية الاولية التي نزورها فاننا نحاول ان نربطها بالمستشفيات الحكومية وهو مشروع تعمل وزارة الصحة عليه من اجل تأمين التغطية الصحية الشاملة للمرضى".



وقال: "تعمل وزارة الصحة على توسيع تقديم خدماتها الطبية للمواطنين في كل المناطق، بالتعاون مع الجميع. وهنا لا بد لنا من الاشارة الى ان اهل المنطقة لم يقصروا في هذا المجال. فاضافة الى هبات وصلت من تشيكيا الى مستشفى سير الضنية الحكومي، فقد وصلت كذلك مساعدات من متبرعين من اهل المنطقة، نذكر منهم شادي الصمد وخالد جمال وغيرهما، اضافة الى جمعية ابناء الضنية في اوستراليا، الذين وقفوا جميعهم الى جانب اهلهم وجانب المستشفى ودعموه".



هذا وتوجه الى الاطباء قائلا:" اعرف هواجسكم وهواجس العاملين في المستشفيات الحكومية ونؤكد لكم اننا لن نضيع جهدكم. واوجه رسالة للاطباء هي ان حصولكم على اتعابكم هي باهمية حصول المستشفيات الحكومية على مخصصاتها وان الانتظام المالي هو بالنسبة لنا فوق كل اعتبار".





