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لبنان

بدر تلقى اتصالات تعزية بوفاة والدته.. أبرزها من بري وميقاتي وقائد الجيش

Lebanon 24
05-09-2024 | 06:39
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تلقى النائب نبيل بدر اتصالات تعزية بوفاة والدته، حياة شفيق مغربل.
 
 
واتصل رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي الموجود خارج لبنان، لتقديم واجب العزاء بوالدة بدر.
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 كما اتصل عدد من النواب وقائد الجيش والرئيس  فؤاد السنيورة وعدد من السفراء الاجانب، بالاضافة الى شخصيات أمنية للتعزية.
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