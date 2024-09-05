بدر تلقى اتصالات تعزية بوفاة والدته.. أبرزها من بري وميقاتي وقائد الجيش

تلقى النائب نبيل بدر اتصالات تعزية بوفاة والدته، حياة شفيق مغربل.

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واتصل رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي الموجود خارج لبنان، لتقديم واجب العزاء بوالدة بدر.كما اتصل عدد من النواب وقائد الجيش والرئيس فؤاد السنيورة وعدد من السفراء الاجانب، بالاضافة الى شخصيات أمنية للتعزية.