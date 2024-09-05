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لبنان

إدّعاء جديد على رياض سلامة

Lebanon 24
05-09-2024 | 06:52
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إدّعت هيئة القضايا في وزارة العدل ممثلةً برئيستها القاضية هيلانة اسكندر على حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة وكل مَن يظهره التحقيق، وذلك تِبعاً لادعاء النيابة العامة المالية.
 
 
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رياض سلامة

هيلانة اسكندر

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