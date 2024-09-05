Advertisement

لبنان

بيان للأمن العام بشأن طلبات الإقامة للرعايا العراقيين.. هذا ما جاء فيه

Lebanon 24
05-09-2024 | 07:07
A-
A+
Doc-P-1243122-638611422113776729.jpg
Doc-P-1243122-638611422113776729.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت المديرية العامة للأمن العام، في بيان اليوم، أن بإمكان الرعايا العراقيين تقديم طلبات الإقامة حصراً لدى المراكز الإقليمية في الحالات التالية:
1- إقامة سنوية أو دائمة لقاء كفالة مالية حتى لو لم يسبق لهم أن استحصلوا على اقامة سنوية أو دائمة سنداً لإفادة مصرفية.
Advertisement
2- إقامة سنوية دون عمل بعد ضم نسخة عن سند تمليك لشقة سكنية صالحة للسكن العائلي وإفادة عقارية لا يعود تاريخ صدورها لأكثر من ثلاثة أشهر، وتعهد بعدم العمل. يستفيد من الإقامة صاحب العلاقة، وزوجته، واولاده القاصرون، ووالداه اللذان تجاوزا الرابعة والستين من العمر".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
10:53 | 2024-09-05
10:40 | 2024-09-05
10:33 | 2024-09-05
10:23 | 2024-09-05
10:23 | 2024-09-05
10:12 | 2024-09-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24