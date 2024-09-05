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لبنان

حمية بحث مع النائب فياض في شؤون إنمائية في مرجعيون وحاصبيا

Lebanon 24
05-09-2024 | 07:15
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التقى وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال الدكتور علي حمية في مكتبه في الوزارة، النائب الدكتور علي فياض، وذلك بحضور رئيس بلدية حاصبيا لبيب الحمرا، منفذ الحزب القومي في حاصبيا ماجد الحمرا ومدير مكتب النائب فياض رياض قبلان.
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خلال اللقاء، جرى التداول معه في آخر المستجدات على الصعيد المحلي. كما تم البحث معه في شؤون إنمائية مناطقية في قضاءي مرجعيون وحاصبيا ولاسيما في ما يتعلق منها بصيانة الطرقات.
 
وفي السياق، أكد حمية أن "صيانة الطرقات في بعض البلدات في قضائي مرجعيون وحاصبيا، قد جرى تلزيمها"، مشيراً إلى ان "الإجراءات والخطوات المطلوبة تتم متابعتها باستمرار من قبل المعنيين في الوزارة، وذلك للعمل على تنفيذها في كافة المناطق التي تسمح ظروف البلدات بذلك".

بدوره، لفت فياض إلى أنه "يستمر في متابعة لقاءاته مع مختلف الإدارات الرسمية، سواء مع وزارة الأشغال العامة والنقل وغيرها من الإدارات الاخرى".
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