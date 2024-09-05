عن "ستارلينك" وخطة الطوارئ في لبنان.. اليكم آخر ما قيل بشأنها

إجتمعت لجنة الإعلام والاتصالات، قبل ظهر اليوم، برئاسة النائب ابراهيم الموسوي وبحضور وزير الاتصالات في حكومة تصريف الاعمال جوني القرم والنواب الاعضاء.

بعد الجلسة، اشار الموسوي الى أن "هناك مواضيع عدة تم طرحها وسوف تستكمل في الجلسة المقبلة. وكان نقاش مع اعضاء اللجنة حول موضوع الكابلات البحرية والكابل البحري على مستوى الامن السيبراني والموضوع الاخر له علاقة بخطة طوارئ الحرب في حال حصل اي تطور سلبي". وتابع: "القرم قدم أمورا بما يتيح الوقت، لان هناك نوعا من المعلومات التي لا يمكن الخروج بها الى العلن".

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واكمل: "الامر الاخر له علاقة بموضوع "ستارلينك" وهناك ضجة كبيرة اثيرت في البلد حول "ستارلينك" والترخيص. وتبين ان التحفظ الكبير هو من جانب الاجهزة الامنية ورأينا انها ليست بالخدمة التي نتطلع اليها".

وفي موضوع الكابلات البحرية، قال الموسوي: "تحدث الوزير القرم عن كل الاجراءات المتبعة والمتخذة على هذا المستوى وهناك جزء له علاقة بخطة طوارئ الحرب. وأشار الوزير الى ان هناك شيئا معمولا واجراءات لن نتحدث عنها الان، لاننا لا نريد اخراجها الى العلن وان تتعارض مع مصلحة الوزارة ومصلحة الامن القومي".



