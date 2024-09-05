منخفض جويّ وأمطار إبتداءً من الجمعة.. ماذا كشف الأب إيلي خنيصر عن الطقس؟

نشر المتخصص بالأحوال الجويّة الأب إيلي خنيصر تقريره بشأن وضع الطقس في لبنان والمنطقة ليومَي الخميس والجمعة، وقد جاء فيه:

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منخفض جوّي يسيطر على تركيا والبحر الأسود ويؤثر تدريجياً على سواحل سوريا وبعض المناطق اللبنانية بطقس خريفي معتدل نهاراً وبارد ليلاً مع سرعة رياح تلامس 30 كم في الساعة، ويُنتظر ان تتمدد الأمطار العشوائية بين الجمعة والاحد فتضرب لبنان ساحلاً وجبلاً اكثر من الجنوب والبقاع مع احتمال تشكل عواصف رعدية في المناطق الشمالية،هذا، ويتقدّم الاعصار المدمّر Yaghi من سواحل الصين الجنوبية وفييتنام بدرجة رابعة وتحذّر السلطات من كوارث طبيعية قد تنتج عن سرعة الرياح التي ستلامس 295كم في الساعة والمدّ البحري وارتفاع منسوب المياه وغرق المدن وانزلاق الصخور وزحل الجبال اذ يُتوقَّع معدل الهطولات بين 550 و 780مم خلال يومين.يصل عدد الاعاصير مع Yaghi لهذا الموسم الى 24 اعصاراً توزعت بين الاطلسي والهادي، علماً بأنّ نشاط المحيطات يبدأ في منتصف ايلول مع ارتفاع درجات حرارة المياه الى 32 درجة.طقس لبنان ليوم الخميس غائم مع انخفاض بسيط بدرجات الحرارة يتحوّل الى بارد ليلا فوق الجبال وفي البقاع على ان تتهيّأ الاجواء لوصول الامطار بين الجمعة والأحد وضباب على المرتفعات.تجدر الاشارة الى ان درجات الحرارة سترتفع يوم الاثنين بمعدل 3 درجات.الحرارة على الساحل: 30 نهاراً و 24 ليلاًفي البقاع: 29 نهاراً و 17 ليلاعلى الجبال 1200 متر: 24 نهاراً و 18 ليلاًعلى الجبال 2000 متر: 19 نهاراً و 09 ليلاًالرياح: جنوبية غربية معتدلة ورطبة، سرعتها 05 الى 15 كم في الساعة، تنشط شمالاً لتلامس 35 كم في الساعةالضغط الجوّي: 1014hpaالرطوبة: 75% ساحلا قبل الظهر، و 80% مساءحالة البحر : متوسط ارتفاع الموجحرارة المياه 30 درجة.