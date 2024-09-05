الأبيض من مركز الإيمان للرعاية الأولية: نسعى لتشبيك المراكز مع المستشفيات الحكومية عبر نظام احالة

وصل وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور فراس الأبيض والوفد المرافق إلى مركز "الإيمان الطبي للرعاية الصحية الأولية" في سياق المحطة الثالثة في جولته في سير الضنية.

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وكان في استقباله النائب عبد العزيز الصمد ومسؤول المركز محمود السيد وعضو المجلس الشرعي الأعلى وممثل مجلس إدارة الجمعية الطبية الإسلامية الدكتور كفاح الكسار وعضو مجلس نقابة أطباء الشمال وممثل مجلس إدارة الجمعية الطبية الإسلامية الدكتور أحمد الغوش وحشد من الفاعليات المحلية.

وفي السياق، ركّز الأبيض في كلمة القاها على الدور الأساسي لمراكز الرعاية الصحية الأولية، معتبرًا أنها "أثبتت في الأزمات الأخيرة أنها والمستشفيات الحكومية الملاذ الأول والأخير لحصول أهلنا على الخدمات الصحية".

وقال:" ليس من صدفة أن يكون للجمعية الطبية الإسلامية دور أساسي في عدد من الخدمات التي تقوم بها الوزارة، مثل مركز ببنين الذي تحول إلى شبه مستشفى وقدم العون الكبير لوزارة الصحة العامة خلال أزمة الكوليرا، وكذلك قام مركز الجمعية في عرسال بجهد مماثل، ويأتي هذا المركز أيضا في سير الضنية ليؤكد أن الجمعية الطبية الإسلامية تضع الإصبع على الجرح. كذلك نوه الوزير الأبيض بالدعم الذي يقدمه الشركاء الدوليون ولا سيما IMC في هذا المشروع، حيث يتكاتف الجميع إلى جانب المريض".



كما جدد القول إن "وزارة الصحة تسعى من ضمن خطتها الإستراتيجية إلى رصد مبلغ للمرة الأولى لمراكز الرعاية الأولية"، مشيرا الى أن" الهدف الذي يتم العمل عليه في 2025 و2026 هو التشبيك بين مراكز الرعاية والمستشفيات الحكومية عبر إنشاء نظام إحالة. وسيخول هذا النظام مركز الرعاية أن يوجه المريض للعلاج في المستشفيات الحكومية في حال حاجته للإستشفاء على أن يكون لديه نوع من ملف طبي إلكتروني موحد على منصة موحدة بين المراكز والمستشفيات الحكومية، فيعود بعد الإستشفاء إلى المركز لمتابعة علاجه. ولفت إلى أن بلوغ هذه المرحلة سيتيح لمرضى وزارة الصحة العامة نوعا من بطاقة صحية تغطيهم سواء في مراكز الرعاية أم في المستشفيات الحكومية".





وفي حوار مع الصحافيين حول جهوزية القطاع الصحي في مواجهة توسيع الإعتداءات الإسرائيلية، لفت الأبيض إلى أن" الشمال مرشح في هذه الحالة لأن يكون مركز إيواء وهنا يكمن الدور الأساسي لمراكز الرعاية التي ستكون معنية بالنازحين. وتوقف أمام ما تقدمه جمعيات المجتمع الأهلي وجمعيات الإسعاف والدفاع المدني التي سقط منهم شهداء في ضوء عدم احترام العدو الإسرائيلي للقوانين الدولية ما دفع الوزارة إلى تكرار رفع الصوت للمجتمع الدولي ولا سيما منظمة الصحة العالمية والأمم المتحدة كي يقوم المجتمع الدولي بواجباته تجاه حماية العاملين الصحيين في البلد".





بدوره، اعتبر الدكتور كفاح الكسار ان "في الزيارات التي يقوم بها وزير الصحة العامة شجاعة وجرأة في هذا الظرف الصعب اقتصاديا وأمنيا"، منوها "باهتمام الوزير الأبيض بالدخول في أدق التفاصيل بما يشكل دعما معنويًا للمرابطين في المراكز البعيدة من أجل خدمة الناس".











