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لبنان

بري إلتقى مدير مكتب السيستاني وهنأ رئيس مجلس الشورى السعودي

Lebanon 24
05-09-2024 | 07:53
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التقى رئيس مجلس النواب نبيه بري، في عين التينة اليوم، النائبين السابقين سيزار معلوف وإميل رحمة، حيث تم عرض للأوضاع العامة في لبنان والمستجدات السياسية.
 
 
كما استقبل مدير مكتب السيد علي السيستاني في لبنان حامد الخفاف.
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على صعيد آخر، أبرق الرئيس بري الى رئيس مجلس الشورى السعودي الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن ابراهيم آل الشيخ، مهنئا لمناسبة توليه رئاسة مجلس الشورى في المملكة العربية السعودية.
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