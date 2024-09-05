Advertisement

لبنان

قائد الجيش بحث مع نظيره الايطالي في التطورات عند الحدود الجنوبية

Lebanon 24
05-09-2024 | 09:58
A-
A+
Doc-P-1243169-638611526713588566.png
Doc-P-1243169-638611526713588566.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
التقى قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة قائد الجيش الإيطالي الأدميرال Giuseppe Cavo Dragone.
 
 
خلال اللقاء، تم التداول في سبل تعزيز علاقات التعاون بين جيشَي البلدَين، والأوضاع العامة في البلاد والتطورات عند الحدود الجنوبية.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
قائد الجيش بحث في مواضيع عدة مع رئيس "المجلس الوطني الأرثوذكسي اللبناني"
lebanon 24
05/09/2024 17:57:54 Lebanon 24 Lebanon 24
الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة بين قائد الجيش وهوكشتاين
lebanon 24
05/09/2024 17:57:54 Lebanon 24 Lebanon 24
قائد الجيش استقبل سفيرة لبنان في إيطاليا
lebanon 24
05/09/2024 17:57:54 Lebanon 24 Lebanon 24
قائد الجيش عرض مع سافرنكوف الأوضاع في لبنان والمنطقة
lebanon 24
05/09/2024 17:57:54 Lebanon 24 Lebanon 24

قائد الجيش

لبنان

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
10:40 | 2024-09-05
10:33 | 2024-09-05
10:23 | 2024-09-05
10:23 | 2024-09-05
10:12 | 2024-09-05
10:05 | 2024-09-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24