قائد الجيش بحث مع نظيره الايطالي في التطورات عند الحدود الجنوبية

التقى قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة قائد الجيش الإيطالي الأدميرال Giuseppe Cavo Dragone.

خلال اللقاء، تم التداول في سبل تعزيز علاقات التعاون بين جيشَي البلدَين، والأوضاع العامة في البلاد والتطورات عند الحدود الجنوبية.