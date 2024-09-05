تصادم بين 4 سيارات داخل نفق المطار.. وحركة السير كثيفة

أفادت غرفة التحكم المروري بأن تصادماً بين 4 سيارات حصل داخل نفق المطار الثاني باتجاه خلدة ما شكّل حركة المرور كثيفة.



وفيما أتت الأضرار مادية، يعمل دراج من مفرزة سير بعبدا في المحلة لتسهيل السير والمعالجة.

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