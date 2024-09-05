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لبنان

تصادم بين 4 سيارات داخل نفق المطار.. وحركة السير كثيفة

Lebanon 24
05-09-2024 | 10:00
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أفادت غرفة التحكم المروري بأن تصادماً بين 4 سيارات حصل داخل نفق المطار الثاني باتجاه خلدة ما شكّل حركة المرور كثيفة.

وفيما أتت الأضرار مادية، يعمل دراج من مفرزة سير بعبدا في المحلة لتسهيل السير والمعالجة.
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