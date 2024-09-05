توقيع كتاب جورجيت أبو راشد في الصالون الثقافي - كازينو لبنان

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استضاف الصالون الادبي والثقافي في كازينو لبنان، وذلك من ضمن سلسلة نشاطاته صيف 2024، حفل توقيع كتاب الكاتبة جورجيت أبو راشد تحت عنوان "lifting the veil of happiness " الذي هو باكورة أعمالها، في حضور فاعليات ثقافية واجتماعية وسياسية وإعلامية.استهلّ اللقاء بكلمة ترحيبية لمسؤولة الإعلام في كازينو لبنان والصالون الادبي والثقافي رنا وهبه، أكدت خلالها ان الصالون "جاهز دائما لنشر الثقافة وتشجيع الأعمال الادبية والفكرية والفنية التي تليق بصورة الكازينو ودعمها وإطلاقها، من هنا اردنا ان تكون انطلاقة هذا الكتاب من عندنا". كما أملت ان تكون الأمسية "مليئة بالسعادة على غرار كلمات الكتاب التي تعكس الفرح والأمل لكل إنسان".بدورها شكرت الكاتبة أبو راشد الحضور وكل من ساهم في إنجاز وإطلاق كتابها "الذي يشكل جزءا من قلبها وجاء بعد ساعات كتابة وتأمل ومراجعة لا تحصى". اضافت ان هذا الكتاب: "يكشف عن سنوات عدة من التساؤلات حول أشياء في الحياة، والبحث عن إجابات من شأنها أن تساعد في جعل أسئلتي منطقية، كما يحتوي على أفكار ومشاعر وأسئلة يختبرها جميع الناس ولكن ليس دائمًا مع البصيرة أو التفسير، اضافة إلى مقابلات أجريتها مع أشخاص أعطوني صفحات مليئة بالطبيعة البشرية الجميلة".واشارت أبي راشد إلى أن "ما هو مكتوب على هذه الصفحات هو مساهمتي ورغبتي حتى يتمكن الآخر ايضا من ادراك ما في متناول يده". وقالت:"ان السعادة امر شخصي ليس له قواعد او اسرار، ركيزتها الامتنان والتركيز على النعم التي نملكها بدلا من التحسر على ما لا نملك. سوف نحقق ما نريده في الحياة انما علينا عدم الاستسلام ووضع خريطة طريق للوصول إلى اهدافنا والإصرار على تنفيذها، لان الفشل ليس خيارا في كتابي".ودعت إلى "عيش اللحظة والاستمتاع بكل ما لدينا، لان الأمور البسيطة في الحياة لها قيمتها الكبيرة".كما توجهت بشكر خاص لرئيس مجلس ادارة كازينو لبنان رولان خوري والسيدة رنا وهبه واشادت بجهود الصالون الثقافي على استضافة ودعم الأعمال الثقافية والادبية وتشجيعها.