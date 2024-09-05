29
o
بيروت
32
o
طرابلس
28
o
صور
30
o
جبيل
29
o
صيدا
29
o
جونية
28
o
النبطية
28
o
زحلة
30
o
بعلبك
30
o
بشري
27
o
بيت الدين
27
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
توقيع كتاب جورجيت أبو راشد في الصالون الثقافي - كازينو لبنان
Lebanon 24
05-09-2024
|
10:23
A-
A+
photos
0
A+
A-
استضاف الصالون الادبي والثقافي في كازينو لبنان، وذلك من ضمن سلسلة نشاطاته صيف 2024، حفل توقيع كتاب الكاتبة جورجيت أبو راشد تحت عنوان "lifting the veil of happiness " الذي هو باكورة أعمالها، في حضور فاعليات ثقافية واجتماعية وسياسية وإعلامية.
Advertisement
استهلّ اللقاء بكلمة ترحيبية لمسؤولة الإعلام في كازينو لبنان والصالون الادبي والثقافي رنا وهبه، أكدت خلالها ان الصالون "جاهز دائما لنشر الثقافة وتشجيع الأعمال الادبية والفكرية والفنية التي تليق بصورة الكازينو ودعمها وإطلاقها، من هنا اردنا ان تكون انطلاقة هذا الكتاب من عندنا". كما أملت ان تكون الأمسية "مليئة بالسعادة على غرار كلمات الكتاب التي تعكس الفرح والأمل لكل إنسان".
أبو راشد
بدورها شكرت الكاتبة أبو راشد الحضور وكل من ساهم في إنجاز وإطلاق كتابها "الذي يشكل جزءا من قلبها وجاء بعد ساعات كتابة وتأمل ومراجعة لا تحصى". اضافت ان هذا الكتاب: "يكشف عن سنوات عدة من التساؤلات حول أشياء في الحياة، والبحث عن إجابات من شأنها أن تساعد في جعل أسئلتي منطقية، كما يحتوي على أفكار ومشاعر وأسئلة يختبرها جميع الناس ولكن ليس دائمًا مع البصيرة أو التفسير، اضافة إلى مقابلات أجريتها مع أشخاص أعطوني صفحات مليئة بالطبيعة البشرية الجميلة".
واشارت أبي راشد إلى أن "ما هو مكتوب على هذه الصفحات هو مساهمتي ورغبتي حتى يتمكن الآخر ايضا من ادراك ما في متناول يده". وقالت:"ان السعادة امر شخصي ليس له قواعد او اسرار، ركيزتها الامتنان والتركيز على النعم التي نملكها بدلا من التحسر على ما لا نملك. سوف نحقق ما نريده في الحياة انما علينا عدم الاستسلام ووضع خريطة طريق للوصول إلى اهدافنا والإصرار على تنفيذها، لان الفشل ليس خيارا في كتابي".
ودعت إلى "عيش اللحظة والاستمتاع بكل ما لدينا، لان الأمور البسيطة في الحياة لها قيمتها الكبيرة".
كما توجهت بشكر خاص لرئيس مجلس ادارة كازينو لبنان رولان خوري والسيدة رنا وهبه واشادت بجهود الصالون الثقافي على استضافة ودعم الأعمال الثقافية والادبية وتشجيعها.
لبنان
أفراح ومناسبات
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
بعد زواجها من ناصيف زيتون.. دانييلا رحمة تزف خبرا سعيدا للجمهور (صور)
Lebanon 24
بعد زواجها من ناصيف زيتون.. دانييلا رحمة تزف خبرا سعيدا للجمهور (صور)
00:30 | 2024-09-05
05/09/2024 12:30:21
Lebanon 24
Lebanon 24
سلامة إنهار بالبكاء وتمنّى عدم سوقه مكبّل اليدين
Lebanon 24
سلامة إنهار بالبكاء وتمنّى عدم سوقه مكبّل اليدين
22:14 | 2024-09-04
04/09/2024 10:14:50
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما ستشهده الكهرباء في آخر أيلول
Lebanon 24
هذا ما ستشهده الكهرباء في آخر أيلول
15:32 | 2024-09-04
04/09/2024 03:32:02
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر المفاجآت عن طائرات "حزب الله".. إعتراف إسرائيليّ!
Lebanon 24
آخر المفاجآت عن طائرات "حزب الله".. إعتراف إسرائيليّ!
15:00 | 2024-09-04
04/09/2024 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تحرّك في بيروت غداً.. من سينفذه؟
Lebanon 24
تحرّك في بيروت غداً.. من سينفذه؟
14:26 | 2024-09-04
04/09/2024 02:26:58
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
10:53 | 2024-09-05
إجتماع مشترك للجنة الحوار اللبناني الفلسطيني وهيئة العمل الفلسطيني المشترك
10:40 | 2024-09-05
وداع مهيب لشربل حدشيتي في كفرشيما
10:33 | 2024-09-05
شيخ العقل التقى وفوداً اهلية وزواراً
10:23 | 2024-09-05
الأبيض اختتم جولته في المنية- الضنية
10:12 | 2024-09-05
باقر زاده زار تجمع العلماء المسلمين: لمواجهة مخطط لاثارة الفتن
10:05 | 2024-09-05
تهديدات غير قانونية للأهالي من إدارات المدارس!
فيديو
بعد شائعة وفاتها توقعات جديدة لليلى عبد اللطيف.. هذا ما قالته عن شيرين ومحمد صلاح (فيديو)
Lebanon 24
بعد شائعة وفاتها توقعات جديدة لليلى عبد اللطيف.. هذا ما قالته عن شيرين ومحمد صلاح (فيديو)
12:44 | 2024-09-03
05/09/2024 17:58:20
Lebanon 24
Lebanon 24
سلسلة توقعات جديدة لليلى عبد اللطيف.. هذا ما قالته عن غزة ولبنان والدولار (فيديو)
Lebanon 24
سلسلة توقعات جديدة لليلى عبد اللطيف.. هذا ما قالته عن غزة ولبنان والدولار (فيديو)
00:04 | 2024-09-02
05/09/2024 17:58:20
Lebanon 24
Lebanon 24
بحلول عام 2025.. إطلاق هاتف بلا أزرار هذه مواصفاته (فيديو)
Lebanon 24
بحلول عام 2025.. إطلاق هاتف بلا أزرار هذه مواصفاته (فيديو)
04:00 | 2024-08-31
05/09/2024 17:58:20
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24