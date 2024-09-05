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لبنان

شيخ العقل التقى وفوداً اهلية وزواراً

Lebanon 24
05-09-2024 | 10:33
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التقى شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ الدكتور سامي ابي المنى في دار الطائفة في بيروت اليوم، وفدًا من "المجلس الثقافي اللبناني والاغترابي"، ضم رئيسه الاعلامي فادي رياض سعد والمستشار القانوني المحامي سمير كرامه، وتسلّم من سعد نسخة مصغّرة عن كتاب "أكبر كتاب في العالم – رواد من بلاد الأرز"، الذي أطلعه ايضا على المشاريع التي بدأ المجلس التحضير لتنفيذها على المستوى اللبناني والعربي. 
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ايضاً، استقبل ابي المنى وفدا من سيدات "تجمع الجمعيات النسائية في الجبل" برئاسة السيدة فريدة الريس، وتناول اللقاء قضايا متصلة باهتمامات التجمع.
واستقبل ايضا كلا من: رئيس "الجمعية اللبنانية للبيئة والصحة" في زحلة الدكتور فؤاد خوري، رئيس "اللقاء الشبابي اللبناني الفلسطيني" احمد عبد الله الشاويش، الشيخة الدكتورة ريما عبد الخالق أبو ضرغم، ورجلي الاعمال السيد آمر ذبيان والاستاذ سميح ضو. 

  

وكان شيخ العقل استقبل في دارته في شانيه، وفودا اهلية من قبيع لمتابعة موضوع الاشكال الذي وقع مع بعض ابنائها في حمانا، ومن آل سعيد برفقة العضو المنتخب في المجلس المذهبي المحامي سليم سعيد، ومن آل الأحمدية برفقة العضو المنتخب المحامي ماهر الأحمدية، ومن آل شيا برفقة العضو المنتخب المهندس جهاد شيا. 

 
كما استقبل معتمدي مشيخة العقل، في الكويت الشيخ نسيب قانصوه، وسدني-استراليا الشيخ منير الحكيم، يرافقه الشيخ باز عبد الصمد، وبحضور مستشاره لشؤون المعتمدين الشيخ منير غرز الدين. 


‎وقدّم شيخ العقل واجب التعزية في دار الطائفة في بيروت، بالأديبة الدكتورة نور سلمان، وفي بلدات، ديركوشة بالشيخ ابو زاهر نسيب ضو، وغريفة بالشيخة ام مدحت سالمة الصيفي حرب، وباتر بالشابة ديما كميل صافي.
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