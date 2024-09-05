وداع مهيب لشربل حدشيتي في كفرشيما

ودّعت بلدة كفرشيما وعائلة حدشيتي ابنها المغدور شربل رامز حدشيتي، في مأتم مهيب اقيم في كنيسة سيدة الوردية في كفرشيما.

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وترأس الذبيحة الالهية لراحة نفسه خوري الرعية روجيه شرفان عاونه لفيف من الكهنة، في حضور ممثل رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع النائب انطوان حبشي، النائب السابق حكمت ديب، رئيس بلدية الحدت حورج عون، فعاليات عسكرية وسياسية وامنية وحشود شعبية واصدقاء المغدور.والقى الخوري شرفان عظة شدد في خلالها على مزايا الراحل شربل ومدى ايمانه ومحبته للرب والكنيسة.وقال: " لقد شاءت العناية الالهية لأن يكون شربل في احضان الملكوت السماوي، وليكن عرسه في السماء خصوصا وانه كان انسانا محبا، معطاء، وعفويا ونحن اليوم نصلي لاجله وهذا هو فعل ايماننا الحقيقي، ولا يمكننا إلا ان نعيش حياة مسيحية، وعلينا ان نعيش المحبة والغفران، وكما قال يسوع على الصليب: " اغفر لهم يا ابتاه لانهم لا يدرون ماذا يفعلون"، علينا ان نتبع هذا القول لاننا كمسيحيين نتمسك بايماننا المسيحي على الرغم من اننا نعيش الالم الكبير لفقدان شربل الذي ليس له اي عدو".