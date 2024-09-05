Advertisement

لبنان

إجتماع مشترك للجنة الحوار اللبناني الفلسطيني وهيئة العمل الفلسطيني المشترك

Lebanon 24
05-09-2024 | 10:53
A-
A+
Doc-P-1243188-638611558731739427.jpg
Doc-P-1243188-638611558731739427.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
عقدت لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني إجتماعا مشتركا مع هيئة العمل الفلسطيني المشترك برئاسة رئيس لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني الدكتور باسل الحسن وأمين سر حركة فتح وفصائل منظمة التحرير الفلسطينية فتحي أبو العردات في السرايا الحكومية وذلك للبحث في التطورات الراهنة وقضايا اللاجئين المستجدة بعد أحداث السابع من تشرين الاول ومناقشة أوضاع اللاجئين الفلسطينيين النازحين من سوريا، وموضوع البطاقة البيومترية.
Advertisement
وشدد الحسن على وجوب تصويب العمل والأخذ بعين الاعتبار كل الملاحظات والهواجس من أجل الوصول إلى سياسة موحدة بهدف النجاح في تجاوز تحديات المرحلة الحالية بأقل الخسائر الممكنة مؤكدا على النوايا الصادقة في الشراكة مع كافة الفصائل الفلسطينية.
بدورها، أكدت الهيئة ضرورة التنسيق الإيجابي مع اللجنة وتم التباحث في موضوع الهوية البيومترية حيث أوضح رئيس لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني أن اللجنة أنجزت الجانب المتعلق بها في هذا الأمر كذلك تم التباحث في مسألة إقامات اللاجئين الفلسطينيين النازحين من سوريا وتسوية أوضاعهم والإتفاق على تشكيل لجنة معنية بمتابعة الأمر مع الأمن العام اللبناني إضافة إلى مسألة العام الدراسي والمدارس وخطة الطوارئ في حال توسع الحرب.
وتم خلال الإجتماع تعيين أميني سر اللجنة الوزارية ووضع آلية للتواصل عبر أمانة سر اللجنة الوزارية وهيئة العمل لتسهيل وتسيير شؤون العمل.
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
13:19 | 2024-09-05
13:12 | 2024-09-05
13:08 | 2024-09-05
13:06 | 2024-09-05
13:03 | 2024-09-05
13:00 | 2024-09-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24