إجتماع مشترك للجنة الحوار اللبناني الفلسطيني وهيئة العمل الفلسطيني المشترك

عقدت لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني إجتماعا مشتركا مع هيئة العمل الفلسطيني المشترك برئاسة رئيس لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني الدكتور باسل الحسن وأمين سر حركة فتح وفصائل منظمة التحرير الفلسطينية فتحي أبو العردات في السرايا الحكومية وذلك للبحث في التطورات الراهنة وقضايا اللاجئين المستجدة بعد أحداث السابع من تشرين الاول ومناقشة أوضاع اللاجئين الفلسطينيين النازحين من سوريا، وموضوع البطاقة البيومترية.

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وشدد الحسن على وجوب تصويب العمل والأخذ بعين الاعتبار كل الملاحظات والهواجس من أجل الوصول إلى سياسة موحدة بهدف النجاح في تجاوز تحديات المرحلة الحالية بأقل الخسائر الممكنة مؤكدا على النوايا الصادقة في الشراكة مع كافة الفصائل الفلسطينية.

بدورها، أكدت الهيئة ضرورة التنسيق الإيجابي مع اللجنة وتم التباحث في موضوع الهوية البيومترية حيث أوضح رئيس لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني أن اللجنة أنجزت الجانب المتعلق بها في هذا الأمر كذلك تم التباحث في مسألة إقامات اللاجئين الفلسطينيين النازحين من سوريا وتسوية أوضاعهم والإتفاق على تشكيل لجنة معنية بمتابعة الأمر مع الأمن العام اللبناني إضافة إلى مسألة العام الدراسي والمدارس وخطة الطوارئ في حال توسع الحرب.

وتم خلال الإجتماع تعيين أميني سر اللجنة الوزارية ووضع آلية للتواصل عبر أمانة سر اللجنة الوزارية وهيئة العمل لتسهيل وتسيير شؤون العمل.