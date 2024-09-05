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لبنان

مساء اليوم.. حركة مرور كثيفة تشهدها هذه الطرقات

Lebanon 24
05-09-2024 | 11:15
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تشهد العديد من الطرقات اللبنانية حركة مرور كثيفة مساء اليوم، الجمعة، بحسب ما أفادت غرفة التحكم المروري عبر حسابها على منصة "إكس".

وأوضحت الغرفة أن حركة السير كثيفة على عدة طرقات رئيسية، أبرزها من الكرنتينا إلى جل الديب، ومن ذوق مكايل حتى مفرق غزير، وعلى طريق ذوق مصبح صعوداً.
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كما تم تسجيل ازدحام مروري على جسر الكوكودي باتجاه أنفاق المطار، وعلى الطريق الممتد من أوتوستراد المطار وصولاً إلى الأوزاعي
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