البيسري استقبل نقيب المحامين ووفدا من "هيئة علماء المسلمين"

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إستقبل المدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء الياس البيسري في مكتبه، نقيب المحامين في بيروت فادي المصري، وتناول البحث بالشؤون القانونية لا سيما المادة 49 من قانون أصول المحاكمات الجزائية التي تجيز للموقوف الإستعانة بمحام.كما التقى البيسري وفدا من "هيئة علماء المسلمين" برئاسة الشيخ سالم الرافعي وعرض معهم الأوضاع العامة والأمنية خاصة في مدينة طرابلس.