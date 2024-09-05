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لبنان

في مناطق عدة.. توقيف عصابات وأفراد في قضايا مخدرات وجرائم أخرى

Lebanon 24
05-09-2024 | 11:24
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أعلنت قيادة الجيش – مديرية التوجيه عبر "فيسبوك"،  أن  "دورية من مديرية المخابرات دهمت اليوم، في منطقتي حي السلم والغبيري – الضاحية الجنوبية منازل مطلوبين وأوقفت المواطنين (م.ف.) و(ف.ح.) لإقدامهما على الاتجار بالمخدرات، وضبطت في حوزتهما كمية كبيرة منها، إضافة إلى مسدس حربي ودراجتين ناريتين غير قانونيتين".
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وأشارت إلى أن "دورية من المديرية في بلدة الحمودية - البقاع دهمت منزل المواطن (ا.س.) وأوقفته كونه أحد أهم تجار مادة الهيرويين في المنطقة وضبطت في حوزته كميات من المواد المخدرة على أنواعها.
وسلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص".
(الوكالة الوطنية)
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