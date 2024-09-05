وفد من "تجمع أهالي شهداء انفجار المرفأ بيروت" زار القاضي الحجار

Advertisement

زار وفد من اللجنة التأسيسية ل"تجمع أهالي شهداء انفجار مرفأ بيروت" مدعي عام التمييز القاضي جمال الحجاراليوم في مكتبه.وأشار التجمع في بيان، إلى أن "اللقاء تداول شؤون تحقيقات المرفأ وسبل مواصلتها"، لافتا إلى أن "الوفد لمس السعي الحثيث من قبل القاضي الحجار إلى حلحة الأمور".وأشاد الوفد ب"خطوة الحجار بتوقيف حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة"، واصفا إياها ب"الخطوة الشجاعة، التي يحب أن تتبعها خطوات في تحقيقات المرفأ".(الوكالة الوطنية)