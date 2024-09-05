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لبنان

وزير البيئة عرض مع سفيرة الأرجنتين مجالات التعاون البيئي

Lebanon 24
05-09-2024 | 11:33
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استقبل وزيرالبيئة الدكتور ناصر ياسين، في مكتبه، في الوزارة، ظهر اليوم، سفيرة الأرجنتين ماريا فيرجينيا رويس القنطار، في زيارة بروتوكولية.
وأشار المكتب الإعلامي لوزير البيئة إلى أن "اللقاء بحث في العلاقات الثنائية بين لبنان والأرجنتين ومجالات التعاون البيئي ودور الاغتراب اللبناني في دعم الوطن الأم، خصوصا أن والدة السفيرة متحدرة من بلدة المتين في قضاء المتن".
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 (الوكالة الوطنية)
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