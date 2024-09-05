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لبنان

عمليتان جديدتان لـ"الحزب".. إليكم ما استهدفه مساء اليوم

Lebanon 24
05-09-2024 | 11:34
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أعلن "حزب الله" مساء اليوم، عن تنفيذ عمليتين طالتا موقعين إسرائيليين.

وقال في بيان أنّه "عند الساعة 06:00 من بعد ظهر اليوم الخميس استهدف "الحزب" موقع رويسات العلم ‏في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأصابه إصابة مباشرة".‏ 
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وأشار في بيان أخر أنّه عند الساعة 06:30 من بعد ظهر اليوم، استهدف التجهيزات ‏التجسسية في موقع بركة ريشا بالأسلحة المناسبة وأصابها إصابة مباشرة.
 
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