أعلن "حزب الله" مساء اليوم، عن تنفيذ عمليتين طالتا موقعين إسرائيليين.



وقال في بيان أنّه "عند الساعة 06:00 من بعد ظهر اليوم الخميس استهدف "الحزب" موقع رويسات العلم ‏في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأصابه إصابة مباشرة".‏

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