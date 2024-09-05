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لبنان

الحاج حسن عرض مع المديرين في "المعهد المتوسط الزراعي" المشاريع المشتركة

Lebanon 24
05-09-2024 | 11:49
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عقد وزير الزراعة الدكتور عباس الحاج حسن اجتماع صباحيا مع المديرين في "المعهد المتوسط الزراعي" في باري، بمشاركة وفد وزارة الزراعة اللبنانية المتابعين للملف.
وأشار المكتب الإعلامي لوزير الزراعة  إلى أن "الاجتماع بحث في أهمية المشاريع المشتركة ومناقشة الرؤية الاستراتيجية للوزارة المبنية على الشراكة في الشق البحثي وباقي الملفات التي تهم القطاع الزراعي".
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واقترح الحاج حسن على المجتمعين بعض الخطط التي يراها مناسبة للمرحلة المقبلة.
وشرح استراتيجية الوزارة التي تعمل على تطبيقها في الأعوام المقبلة، متمنيا "العمل بكل طاقة المعهد، ومن خلاله الحكومة الايطالية مشكورة.
بعدها، انتقل مع الوفد المرافق للاجتماع بجميع رؤساء الوحدات، بحضور مدير "سيام باري| ومديري ومنسقي برامج البحوث والماجستير للمياه والاراضي لإدارة الآفات المتكاملة، للابتكار، لريادة الأعمال والشباب، وسلاسل الإنتاج.
وقام المديرون بشرح دور كل وحدة على حدة والمشاريع التي عملوا بها مع الجمهورية اللبنانية.
(الوكالة الوطنية)
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