الخير عرض مع عثمان مشاكل تعاني منها المنية

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زار عضو تكتل "الاعتدال الوطني" النائب أحمد الخير اليوم، المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، في مكتبه في المديرية، وشكره "باسمه وباسم آل ملص وكل أهل المنية، مسارعته في تلبية النداء الإنساني في قضية الطفل ليث ملص".وأشار المكتب الإعلامي للخير في بيان، إلى أن "اللقاء بحث في بعض المشاكل التي تعاني منها المنية الإدارية وكيفية معالجتها، من ظاهرة الدعارة المقنعة على أوتوستراد المنية، إلى حالات التسول التي زادت عن حدها المألوف، وصولا إلى موضوع السيارات والدراجات النارية التي تصدر أصواتا مزعجة، أثناء الليل، وتتسبب بإزعاج الأهالي".وأوضح البيان أنه "بناء على ما عرضه أحمد الخير، أجرى اللواء عثمان سلسلة اتصالات أعطى خلالها توجيهاته للأجهزة المعنية في قوى الأمن الداخلي لملاحقة هذه القضايا، وتطبيق القانون في شأنها، وخصوصا قضية الدعارة المقنعة وما تشكله من خطر". (الوكالة الوطنية)