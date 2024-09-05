"إعلاميون من أجل الحرية" استنكرت "مضايقة الاعلاميين"

استنكرت جمعية "إعلاميون من أجل الحرية" في بيان، "مضايقة الاعلاميين"، وحملت "المسؤولية الكاملة عن أي اعتداء قد تتعرض له الإعلامية مريم مجدولين اللحام، إلى من يطلقون التهديدات وهوياتهم معروفة".

وطالبت ب"استدعاء هؤلاء الى القضاء للتحقيق معهم باعتبارهم يرتكبون جرماً واضحاً يعاقب عليه القانون"، ودانت "المضايقات والتجاوزت الدائمة التي تلاحق الإعلاميين عبر وسائل التواصل. (الوكالة الوطنية)

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