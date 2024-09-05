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لبنان

"إعلاميون من أجل الحرية" استنكرت "مضايقة الاعلاميين"

Lebanon 24
05-09-2024 | 12:07
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استنكرت جمعية "إعلاميون من أجل الحرية" في بيان، "مضايقة الاعلاميين"، وحملت "المسؤولية الكاملة عن أي اعتداء قد تتعرض له الإعلامية مريم مجدولين اللحام، إلى من يطلقون التهديدات وهوياتهم معروفة".
وطالبت ب"استدعاء هؤلاء الى القضاء للتحقيق معهم باعتبارهم يرتكبون جرماً واضحاً يعاقب عليه القانون"، ودانت "المضايقات والتجاوزت الدائمة التي تلاحق الإعلاميين عبر وسائل التواصل. (الوكالة الوطنية)
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