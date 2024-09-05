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لبنان

في الزاهرية.. أطلق النار على أحد الاشخاص ولاذ بالفرار

Lebanon 24
05-09-2024 | 12:03
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أطلق شخصان على متن دراجتهما النارية النار على المدعو "أ.ط" في منطقة الزاهرية، ولاذا بالفرار، حسب مندوبة "لبنان24".
 
وتم التعرف على مطلق النار، الذي يُدعى "ي.ي"، والذي أطلق النار أيضاً على أماكن متفرقة في المنطقة أثناء هروبه.
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ونُقل الجريح، الذي أصيب خلال الحادث، بواسطة "توك توك" إلى أحد مستشفيات مدينة طرابلس لتلقي العلاج.
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