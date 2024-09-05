التقى اليوم الخمس، في السعودية، الموفد الرئاسي الفرنسي جان أيف لودريان مع المستشار نزار العلولا، وذلك في سياق متابعة الأزمة السياسية في لبنان ولاسيما لجهة إيجاد مخارج للإستحقاق الرئاسي.



وذكرت معلومات الـLBCI أن توافقاً قد تم على انعقاد اللجنة الخماسية في بيروت على مستوى السفراء في 14 أيلول الجاري على أن يتقرر بعدها ما إذا كان لودريان سيزور بيروت.

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