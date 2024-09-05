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لبنان

بعد لقائهم الراعي.. هذا ما قرّره النّواب الخارجون والمفصولون من التيار؟

Lebanon 24
05-09-2024 | 13:12
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زار النواب الخارجون والمفصولون من "التيار الوطني الحر" الياس بو صعب، آلان عون، ابراهيم كنعان، وسيمون ابي رميا الديمان اليوم، حيث التقوا البطريرك مار بشارة بطرس الراعي.

ونقلت "الجديد" عن مصادر النواب قولهم أنّه سيتم العمل على لقاء تشاوري نيابي يشكل قوة ضاغطة ولن يكون تكتلا ولا حزبا ووظيفته الاساسية الراهنة انتاج حل لرئاسة الجمهورية.
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أضافت المصادر:" البطريرك الراعي ينظر بإيجابية الى ما يمكن أن تقدّمه مجموعة النواب الخارجين من التيار الوسطية في ظل عدم قدرة القوى السياسية تقديم أي خرق جديد وباتت أسيرة مواقفها المتصلبة".
 
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