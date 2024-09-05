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لبنان

"إيران استغلت القضية الفلسطينية".. جعجع: هذه حرب لا تخدم لبنان ولم تفد غزة!

Lebanon 24
05-09-2024 | 13:08
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أكد رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، في مقابلة مع إذاعة "العربية FM" يوم الخميس، أن إيران استغلت القضية الفلسطينية كذريعة لزيادة توسعها".

وأوضح جعجع قائلاً إن "إيران استغلت القضية الفلسطينية لاستقطاب المجتمعات العربية"، مشدداً على أن "إيران تعمل لمصلحتها فقط".
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كما قال جعجع إن "إسرائيل استشعرت خطر إيران في المنطقة وتوسعها منذ 30 عاماً".

في سياق متصل، اعتبر رئيس حزب القوات اللبنانية إن "إسرائيل استغلت" هجوم حماس عليها في السابع من شرين الأول الماضي "للحد من التوسع الإيراني بالمنطقة".


هذا وكان جعجع قد اتهم الأحد حزب الله بـ"مصادرة قرار اللبنانيين" على خلفية القصف الذي يتبادله مع إسرائيل منذ نحو 11 شهراً دعماً لحليفته حركة حماس.

وقال جعجع خلال احتفال حزبي في مقر إقامته شمال بيروت: "من أجاز لحزب الله وأعطاه التفويض لأن يصادر قرار اللبنانيين وحريتهم، ويحتكر قرار الحرب والسلم؟".

وأضاف: "هذه الحرب لا يريدها اللبنانيون ولم يكن للحكومة رأي فيها وكلمة. هذه حرب لا تخدم لبنان ولم تفد غزة ولم تخفف من معاناتها وأوجاعها قيد أنملة".
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