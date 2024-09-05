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لبنان

حردان: الثقافة تعبير عن الانتماء والقضايا الوطنية

Lebanon 24
05-09-2024 | 13:48
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استقبل رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي أسعد حردان، الامين العام لاتحاد الكتاب اللبنانيين الدكتور أحمد نزال وعضو الهيئة الإدارية طوني مطر، في حضور عضو المجلس الأعلى الدكتور جورج جريج.
واطلع حردان من نزال على "نشاطات الاتحاد وجهوده لتفعيل الحركة الثقافية على الصعد كافة"، بحسب بيان للقومي. 
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وأكد حردان " ضرورة إيلاء الشأن الثقافي كل اهتمام، لأن الثقافة بمضمونها الحقيقي، هي تعبير عن الانتماء وعن القضايا الوطنية، خصوصاً في ظل التحديات المصيرية والوجودية التي تتهدد الانتماء والهوية".
ولفت إلى أن "وزارة الثقافة في لبنان ومع الوزير الحالي القاضي محمد وسام مرتضى تؤدي دورا مهما وتبذل جهودا مشكورة لإعادة الاعتبار للحياة الثقافية، واتحاد الكتاب اللبنانيين جزء لا يتجزأ من هذا الحراك الثقافي المميز".
وختم حردان مشددا على "أهمية تكثيف النشاطات الثقافية مع كل الهيئات والمؤسسات الثقافية، لأن لبنان بحاجة الى استعادة الحياة الثقافية وترقيتها بكل مضامينها".  
(الوكالة الوطنية)
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