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لبنان

الطيران الحربي الإسرائيلي يشن سلسلة غارات على مناطق عدة في الجنوب

Lebanon 24
05-09-2024 | 15:30
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شن الطيران الحربي الاسرائيلي غارة على أطراف مروحين واستهدفها بصاروخين اثنين. كما اغار الطيران الحربي الإسرائيلي مستهدفا بلدة بليدا - قضاء مرجعيون.
ونفذ الطيران الحربي الاسرائيلي قرابة العاشرة الا ربع من مساء اليوم عدوانا جويا حيث شن غارة بالصواريخ استهدفت بلدة عيتا الشعب.
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