الطيران الحربي الإسرائيلي يشن سلسلة غارات على مناطق عدة في الجنوب

شن الطيران الحربي الاسرائيلي غارة على أطراف مروحين واستهدفها بصاروخين اثنين. كما اغار الطيران الحربي الإسرائيلي مستهدفا بلدة بليدا - قضاء مرجعيون.

ونفذ الطيران الحربي الاسرائيلي قرابة العاشرة الا ربع من مساء اليوم عدوانا جويا حيث شن غارة بالصواريخ استهدفت بلدة عيتا الشعب.

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