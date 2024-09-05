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لبنان
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Lebanon 24
05-09-2024
|
17:38
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تؤكد مصادر مصرفية أوروبية - أن لا نية لتوقف المصارف المراسلة في التعامل مع المصارف المحلية، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
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