استهداف موظفي اليونيفيل قيد المتابعة

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كتبت"الديار": تردد ان قوات الامم المتحدة العاملة جنوب لبنان، بدأت عملية مراجعة لموظفيها، في ظل الاستهدافات المتكررة لمتعاقدين معها، من اهالي القرى الجنوبية، من قبل الجيش “الاسرائيلي”، حيث ابدت اوساط محلية مخاوفها من محاولة تل ابيب استنساخ تجربة “الاونروا” في غزة، جنوب لبنان، وهو ما سيكون له بالتاكيد نتائج سلبيةعلى الوضع العام في المنطقة، فضلا عن مخاطره لجهة انسحاب هذه القوات.