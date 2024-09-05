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لبنان

طرح جعجع لتعديل الدستور مرفوض مسيحياً

Lebanon 24
05-09-2024 | 22:51
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كتب معروف الداعوق في" اللواء": لم يلاقِ طرح رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع "عدم ممانعته بتعديل الدستور"، قبولا في الوسط المسيحي عموما والماروني خصوصا، باعتباره مجازفة متهورة وغير مضمونة النتائج في هذا الظرف بالذات، وقد ينجم عنها تبدلات جذرية في توزيع السلطة على الطوائف، ما قد يبدل في التوازنات الطائفية والمذهبية القائمة حاليا، ويعرض مشاركة المسيحيين بالسلطة لمخاطرالانتقاص والتغيير، وهو ما ينعكس سلبا على الوجود المسيحي مستقبلا.
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ويستغرب الرافضون لطرح جعجع، إثارة هذا الموضوع في هذا الظرف، في الوقت الذي يتطلب تركيز الاهتمام، لإنقاذ لبنان من المخاطر المحدقة به من كل اتجاه، والمبادرة لإحداث خرق جدي وفاعل لانتخاب رئيس للجمهورية.
وتذهب الجهات المسيحية المعترضة على طرح جعجع لتعديل الدستور، انه يبقى التمسك بالدستور الحالي، اضمن للمسيحيين، من الذهاب الى الخوض في غياهب اي دستور، لا يضمن لهم المشاركة الحقيقية بالسلطة وتكريس العيش المشترك مع سائر مكونات الوطن. ولا يُخفي المعارضون لطرح جعجع، بأن عدم صدور ردات فعل من السياسيين والمرجعيات الدينية المسيحية، ولا سيما من بكركي، لا تعني موافقتهم على طرحه، بل تعتبر انه منغير المجدي الخوض في هذا الموضوع حاليا. وفي خلاصة تقييمها لطرح جعجع، يعتبر المعترضون انه أتى خارج سياق الاحداث والتطورات، ولم يحدث تغييرا او تبدلا ما، وكان الاجدى لو قدم طرحا ينهي مأزق الفراغ الرئاسي، ويؤدي الى انتخاب رئيس جديد للجمهورية.  
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