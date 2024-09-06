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لبنان

3 حوادث سير... وهذا عدد الجرحى في 24 ساعة

Lebanon 24
06-09-2024 | 00:15
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أفادت إحصاءات غرفة التحكم للحوادث عن سقوط 3 جرحى في 3 حوادث سير، تم التحقيق فيها خلال الـ24 ساعة الماضية.
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