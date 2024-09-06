بالجرم المشهود.. توقيف أشخاص يتعاطون المخدرات في طرابلس

أفادت مندوبة "لبنان24" عن مداهمة القوى الامنية مقبرة الشهداء في جبل محسن في طرابلس، حيث أُلقي القبض على ٣ اشخاص بالجرم المشهود، لقيامهم بتعاطي المخدرات.



وجرى توقيفهم واقتيادهم الى التحقيق لإجراء المقتضى القانوني بحقهم.

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