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لبنان

بالجرم المشهود.. توقيف أشخاص يتعاطون المخدرات في طرابلس

Lebanon 24
06-09-2024 | 00:21
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أفادت مندوبة "لبنان24" عن مداهمة القوى الامنية مقبرة الشهداء في جبل محسن في طرابلس، حيث أُلقي القبض على ٣ اشخاص بالجرم المشهود، لقيامهم بتعاطي المخدرات. 

وجرى توقيفهم واقتيادهم الى التحقيق لإجراء المقتضى القانوني بحقهم.
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