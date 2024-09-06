30
o
بيروت
33
o
طرابلس
29
o
صور
30
o
جبيل
29
o
صيدا
29
o
جونية
25
o
النبطية
24
o
زحلة
25
o
بعلبك
21
o
بشري
26
o
بيت الدين
25
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
"تسوية الجنوب اقتربت" وجولة قريبة للجنة الخماسية على المرجعيات
"خاص لبنان24"
|
Lebanon 24
06-09-2024
|
01:15
A-
A+
photos
0
A+
A-
نقل أحد الرؤساء السابقين عن سفير دولة عربية فاعلة على المستوى السياسي في لبنان أن "اللجنة الخماسية" سوف تعاود تحركها في الملف الرئاسي اللبناني، بعدما ساد شعور أن تسوية الجنوب اللبناني إقتربت وحان وقت العمل للمساهمة في إنجاز هذا الإستحقاق .
Advertisement
المصدر لفت الى أن "سفراء الخماسية سيبدأون عملهم من خلال إجتماع موسع لهم لوضع خطة التحرك، ليصار بعدها الى القيام بجولة على المرجعيات السياسية الرسمية والحزبية المعنية بالإستحقاق الرئاسي، ومن البديهي أن تبدأ الجولة في عين التينة لملاقاة الرئيس نبيه بري بعد الكلام الذي أطلقه في ذكرى تغييب الإمام موسى الصدر" .
المصدر:
لبنان 24
لبنان
خاص
رادار لبنان24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
26 سنة من الزواج.. مذيع الـ"ال بي سي" ينشر صورة برفقة زوجته: "هالستّ الحلوة بتكون مرتي"
Lebanon 24
26 سنة من الزواج.. مذيع الـ"ال بي سي" ينشر صورة برفقة زوجته: "هالستّ الحلوة بتكون مرتي"
05:50 | 2024-09-05
05/09/2024 05:50:52
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد التنمر على أسنانه "المتعفنة"... فنان شهير يغير مظهره بشكل ملفت (صورة)
Lebanon 24
بعد التنمر على أسنانه "المتعفنة"... فنان شهير يغير مظهره بشكل ملفت (صورة)
13:00 | 2024-09-05
05/09/2024 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"وحدة مطلّقة 3 مرّات بشو أفهم منّي؟".. فنان لبناني يُثير الجدل بتصريحاته شاهدوا ماذا قال (فيديو)
Lebanon 24
"وحدة مطلّقة 3 مرّات بشو أفهم منّي؟".. فنان لبناني يُثير الجدل بتصريحاته شاهدوا ماذا قال (فيديو)
04:20 | 2024-09-05
05/09/2024 04:20:11
Lebanon 24
Lebanon 24
برفقة زوجها داني وإبنيها.. شاهدوا كيف احتفلت ميريام فارس بالذكرى العاشرة لزواجها
Lebanon 24
برفقة زوجها داني وإبنيها.. شاهدوا كيف احتفلت ميريام فارس بالذكرى العاشرة لزواجها
09:08 | 2024-09-05
05/09/2024 09:08:00
Lebanon 24
Lebanon 24
منخفض جويّ وأمطار إبتداءً من الجمعة.. ماذا كشف الأب إيلي خنيصر عن الطقس؟
Lebanon 24
منخفض جويّ وأمطار إبتداءً من الجمعة.. ماذا كشف الأب إيلي خنيصر عن الطقس؟
07:34 | 2024-09-05
05/09/2024 07:34:11
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
عن الكاتب
"خاص لبنان24"
أيضاً في لبنان
02:30 | 2024-09-06
هواتفنا تتجسس علينا في كل لحظة... تسريبات كشفت المستور
03:04 | 2024-09-06
قبيسي: الفريق الآخر رفض الحوار وترك لبنان في حال انقسام من دون رئيس
03:00 | 2024-09-06
إذا انتهت الحرب.. هل ينجح لودريان في حثّ اللبنانيين على انتخاب رئيسٍ؟
02:48 | 2024-09-06
وفد دار إفتاء جبل لبنان زار دير المخلص.. وتشديد على أهمية التعاون والتواصل الأخوي
02:45 | 2024-09-06
ماذا وراء إستهداف "حزب الله" لنؤوت مردخاي لأوّل مرّة؟
02:27 | 2024-09-06
حمية عرض مع وفد بلدية الشويفات شؤوناً إنمائية
فيديو
بعد شائعة وفاتها توقعات جديدة لليلى عبد اللطيف.. هذا ما قالته عن شيرين ومحمد صلاح (فيديو)
Lebanon 24
بعد شائعة وفاتها توقعات جديدة لليلى عبد اللطيف.. هذا ما قالته عن شيرين ومحمد صلاح (فيديو)
12:44 | 2024-09-03
06/09/2024 10:05:37
Lebanon 24
Lebanon 24
سلسلة توقعات جديدة لليلى عبد اللطيف.. هذا ما قالته عن غزة ولبنان والدولار (فيديو)
Lebanon 24
سلسلة توقعات جديدة لليلى عبد اللطيف.. هذا ما قالته عن غزة ولبنان والدولار (فيديو)
00:04 | 2024-09-02
06/09/2024 10:05:37
Lebanon 24
Lebanon 24
بحلول عام 2025.. إطلاق هاتف بلا أزرار هذه مواصفاته (فيديو)
Lebanon 24
بحلول عام 2025.. إطلاق هاتف بلا أزرار هذه مواصفاته (فيديو)
04:00 | 2024-08-31
06/09/2024 10:05:37
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24