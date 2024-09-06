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لبنان

"تسوية الجنوب اقتربت" وجولة قريبة للجنة الخماسية على المرجعيات

"خاص لبنان24"

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Lebanon 24
06-09-2024 | 01:15
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نقل أحد الرؤساء السابقين عن سفير دولة عربية فاعلة على المستوى السياسي في لبنان أن "اللجنة الخماسية" سوف تعاود تحركها في الملف الرئاسي اللبناني، بعدما ساد شعور أن تسوية الجنوب اللبناني إقتربت وحان وقت العمل للمساهمة في إنجاز هذا الإستحقاق .
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المصدر لفت الى أن "سفراء الخماسية سيبدأون عملهم من خلال إجتماع موسع لهم لوضع خطة التحرك، ليصار  بعدها الى القيام بجولة على المرجعيات السياسية الرسمية والحزبية المعنية بالإستحقاق الرئاسي، ومن البديهي أن تبدأ الجولة في عين التينة لملاقاة الرئيس نبيه بري بعد الكلام الذي أطلقه في ذكرى تغييب الإمام موسى الصدر" .

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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