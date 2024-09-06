عبدالله: "ما توجعولنا راسنا"

كتب النائب بلال عبدالله على منصة "إكس": "كنا بوزير واحد فأصبحنا بثلاثة وزراء، يفتعلون عن قصد او غير قصد اشكالا وربما فتنة، في المكان الخطأ والتوقيت الخطأ. لحين بت ملف مرج بسري وتحويله محمية، فإن المرجع الصالح هو وزارة المالية. تمني للوزراء الأصدقاء: اشتغلوا بملفاتكم فعندكم ما يكفي من وجع الراس وما توجعولنا راسنا".

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