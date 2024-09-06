Advertisement

لبنان

عبدالله: "ما توجعولنا راسنا"

Lebanon 24
06-09-2024 | 01:18
A-
A+
Doc-P-1243423-638612076376546006.jpg
Doc-P-1243423-638612076376546006.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كتب النائب بلال عبدالله على منصة "إكس": "كنا بوزير واحد فأصبحنا بثلاثة وزراء، يفتعلون عن قصد او غير قصد اشكالا وربما فتنة، في المكان الخطأ والتوقيت الخطأ. لحين بت ملف مرج بسري وتحويله محمية، فإن المرجع الصالح هو وزارة المالية. تمني للوزراء الأصدقاء: اشتغلوا بملفاتكم فعندكم ما يكفي من وجع الراس وما توجعولنا راسنا".
Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
05:50 | 2024-09-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:00 | 2024-09-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:20 | 2024-09-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:08 | 2024-09-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:34 | 2024-09-05 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
02:30 | 2024-09-06
03:00 | 2024-09-06
02:48 | 2024-09-06
02:45 | 2024-09-06
02:27 | 2024-09-06
02:18 | 2024-09-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24