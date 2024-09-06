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لبنان

مصارف تتوسط لرفع الاجراءات القضائية عنها

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
06-09-2024 | 01:30
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يسعى عدد من رؤساء مجالس إدارة المصارف وحتى الشركات المالية الى التواصل مع محامٍ محدد سعياً الى رفع بعض الإجراءات القضائية عنهم وهي اجراءات تقيد تحركهم وعملهم.
وقال مصدر قضائي إنه طُلب منه التوسط لدى هذا المحامي للتوسط بدوره لدى مدعي عام جبل لبنان على غرار ما فعل احد ابرز المسؤولين في القطاع المصرفي.
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وأشار المصدر الى أن هؤلاء مستعدون للتبرع بمبالغ مالية للجهة المسهلة أو لجمعيات قريبة من المسهّل كون هذا الفعل أعطى نتيجة في ملف تم حله قبل اسبوعين.

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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