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لبنان

أحد الأشخاص أُصيب... حادث سير بين سيارة ودراجة ناريّة في بشامون

Lebanon 24
06-09-2024 | 01:30
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أفادت غرفة التحكم المروري عن سقوط جريح نتيجة تصادم بين سيارة ودراجة نارية على طريق بشامون، ما تسبب بازدحام مروري في المحلة.
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